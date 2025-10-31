Bugünkü canlı SoulPeg USD qiyməti 0,997602 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SoulPeg USD qiyməti 0,997602 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SPUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPUSD Qiymət Məlumatları

SPUSD Whitepaper

SPUSD Rəsmi Veb-saytı

SPUSD Tokenomikası

SPUSD Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

SoulPeg USD Logosu

SoulPeg USD Qiyməti (SPUSD)

Siyahıya alınmadı

1 SPUSD / USD Canlı Qiyməti:

$0,998526
$0,998526$0,998526
-0,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
SoulPeg USD (SPUSD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:31:51 (UTC+8)

SoulPeg USD (SPUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,998794
$ 0,998794$ 0,998794
24 saat Aşağı
$ 1,005
$ 1,005$ 1,005
24 saat Yüksək

$ 0,998794
$ 0,998794$ 0,998794

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

$ 1,014
$ 1,014$ 1,014

$ 0,97149
$ 0,97149$ 0,97149

-0,25%

-0,27%

-0,25%

-0,25%

SoulPeg USD (SPUSD) canlı qiyməti $0,997602. SPUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,998794 və ən yüksək $ 1,005 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,014, ən aşağı qiyməti isə $ 0,97149 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPUSD son bir saat ərzində -0,25%, 24 saat ərzində -0,27% və son 7 gündə isə -0,25% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SoulPeg USD (SPUSD) Bazar Məlumatları

$ 2,04M
$ 2,04M$ 2,04M

--
----

$ 2,04M
$ 2,04M$ 2,04M

2,04M
2,04M 2,04M

2.040.086,726056071
2.040.086,726056071 2.040.086,726056071

SoulPeg USD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,04M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 2,04M, ümumi təklif isə 2040086.726056071 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,04M təşkil edir.

SoulPeg USD (SPUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SoulPeg USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0027701392624598.
Son 30 gündə SoulPeg USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0022687464.
Son 60 gündə SoulPeg USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0046913231.
Son 90 gündə SoulPeg USD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0027701392624598-0,27%
30 Gün$ -0,0022687464-0,22%
60 Gün$ -0,0046913231-0,47%
90 Gün$ 0--

SoulPeg USD (SPUSD) Nədir?

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SoulPeg USD (SPUSD) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

SoulPeg USD Qiymət Proqnozu (USD)

SoulPeg USD (SPUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SoulPeg USD (SPUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SoulPeg USD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SoulPeg USD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SPUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

SoulPeg USD (SPUSD) Tokenomikası

SoulPeg USD (SPUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SoulPeg USD (SPUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SoulPeg USD (SPUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPUSD qiyməti 0,997602 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPUSD / USD cari qiyməti nədir?
SPUSD / USD cari qiyməti $ 0,997602 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SoulPeg USD üçün bazar dəyəri nədir?
SPUSD üçün bazar dəyəri $ 2,04M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,04M USD təşkil edir.
SPUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPUSD ATH qiyməti olan 1,014 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPUSD qiyməti (ATL) nədir?
SPUSD ATL qiyməti olan 0,97149 USD dəyərinə endi.
SPUSD ticarət həcmi nədir?
SPUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SPUSD bu il daha da yüksələcək?
SPUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPUSD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:31:51 (UTC+8)

SoulPeg USD (SPUSD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.633,50
$109.633,50$109.633,50

+1,78%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,80
$3.830,80$3.830,80

+1,51%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03058
$0,03058$0,03058

+22,07%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,25
$185,25$185,25

+0,09%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,80
$3.830,80$3.830,80

+1,51%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.633,50
$109.633,50$109.633,50

+1,78%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,25
$185,25$185,25

+0,09%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4823
$2,4823$2,4823

+1,16%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18464
$0,18464$0,18464

+2,19%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002520
$0,0002520$0,0002520

+303,20%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0046266
$0,0046266$0,0046266

+5.040,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0556
$0,0556$0,0556

+1.637,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26988
$0,26988$0,26988

+117,48%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,035262
$0,035262$0,035262

+89,37%