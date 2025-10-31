Bugünkü canlı Soul Graph qiyməti 0,00173057 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GRPH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GRPH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Soul Graph qiyməti 0,00173057 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GRPH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GRPH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Soul Graph (GRPH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:31:44 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) Qiymət Məlumatları (USD)

Soul Graph (GRPH) canlı qiyməti $0,00173057. GRPH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00159773 və ən yüksək $ 0,0019199 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GRPH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,064363, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GRPH son bir saat ərzində +0,75%, 24 saat ərzində +0,32% və son 7 gündə isə +45,25% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Soul Graph (GRPH) Bazar Məlumatları

Soul Graph üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,73M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GRPH üzrə dövriyyədə olan təklif 999,89M, ümumi təklif isə 999894823.528808 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,73M təşkil edir.

Soul Graph (GRPH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Soul Graph / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Soul Graph / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0006352797.
Son 60 gündə Soul Graph / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004588113.
Son 90 gündə Soul Graph / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007317029854843956.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,32%
30 Gün$ +0,0006352797+36,71%
60 Gün$ -0,0004588113-26,51%
90 Gün$ -0,0007317029854843956-29,71%

Soul Graph (GRPH) Nədir?

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Soul Graph (GRPH) Mənbəyi

Soul Graph Qiymət Proqnozu (USD)

Soul Graph (GRPH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Soul Graph (GRPH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Soul Graph üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

GRPH Aktivindən Yerli Valyutalara

Soul Graph (GRPH) Tokenomikası

Soul Graph (GRPH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GRPH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Soul Graph (GRPH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Soul Graph (GRPH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GRPH qiyməti 0,00173057 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GRPH / USD cari qiyməti nədir?
GRPH / USD cari qiyməti $ 0,00173057 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Soul Graph üçün bazar dəyəri nədir?
GRPH üçün bazar dəyəri $ 1,73M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GRPH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GRPH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,89M USD təşkil edir.
GRPH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GRPH ATH qiyməti olan 0,064363 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GRPH qiyməti (ATL) nədir?
GRPH ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GRPH ticarət həcmi nədir?
GRPH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GRPH bu il daha da yüksələcək?
GRPH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GRPH qiymət proqnozuna baxın.
