Bugünkü canlı Songjam by Virtuals qiyməti 0,00011529 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SANG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SANG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Songjam by Virtuals qiyməti 0,00011529 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SANG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SANG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SANG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SANG Qiymət Məlumatları

SANG Whitepaper

SANG Rəsmi Veb-saytı

SANG Tokenomikası

SANG Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Songjam by Virtuals Logosu

Songjam by Virtuals Qiyməti (SANG)

Siyahıya alınmadı

1 SANG / USD Canlı Qiyməti:

$0,00011447
$0,00011447$0,00011447
-3,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Songjam by Virtuals (SANG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:31:29 (UTC+8)

Songjam by Virtuals (SANG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00010927
$ 0,00010927$ 0,00010927
24 saat Aşağı
$ 0,00013676
$ 0,00013676$ 0,00013676
24 saat Yüksək

$ 0,00010927
$ 0,00010927$ 0,00010927

$ 0,00013676
$ 0,00013676$ 0,00013676

$ 0,0004887
$ 0,0004887$ 0,0004887

$ 0,00005747
$ 0,00005747$ 0,00005747

+3,09%

-2,85%

+74,54%

+74,54%

Songjam by Virtuals (SANG) canlı qiyməti $0,00011529. SANG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00010927 və ən yüksək $ 0,00013676 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SANG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0004887, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00005747 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SANG son bir saat ərzində +3,09%, 24 saat ərzində -2,85% və son 7 gündə isə +74,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Songjam by Virtuals (SANG) Bazar Məlumatları

$ 77,66K
$ 77,66K$ 77,66K

--
----

$ 115,30K
$ 115,30K$ 115,30K

673,55M
673,55M 673,55M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Songjam by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 77,66K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SANG üzrə dövriyyədə olan təklif 673,55M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 115,30K təşkil edir.

Songjam by Virtuals (SANG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Songjam by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Songjam by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000035372.
Son 60 gündə Songjam by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000446785.
Son 90 gündə Songjam by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00008628330807659153.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,85%
30 Gün$ -0,0000035372-3,06%
60 Gün$ -0,0000446785-38,75%
90 Gün$ -0,00008628330807659153-42,80%

Songjam by Virtuals (SANG) Nədir?

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Songjam by Virtuals (SANG) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Songjam by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Songjam by Virtuals (SANG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Songjam by Virtuals (SANG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Songjam by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Songjam by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SANG Aktivindən Yerli Valyutalara

Songjam by Virtuals (SANG) Tokenomikası

Songjam by Virtuals (SANG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SANG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Songjam by Virtuals (SANG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Songjam by Virtuals (SANG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SANG qiyməti 0,00011529 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SANG / USD cari qiyməti nədir?
SANG / USD cari qiyməti $ 0,00011529 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Songjam by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
SANG üçün bazar dəyəri $ 77,66K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SANG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SANG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 673,55M USD təşkil edir.
SANG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SANG ATH qiyməti olan 0,0004887 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SANG qiyməti (ATL) nədir?
SANG ATL qiyməti olan 0,00005747 USD dəyərinə endi.
SANG ticarət həcmi nədir?
SANG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SANG bu il daha da yüksələcək?
SANG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SANG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:31:29 (UTC+8)

Songjam by Virtuals (SANG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.679,41
$109.679,41$109.679,41

+1,83%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.832,59
$3.832,59$3.832,59

+1,55%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03039
$0,03039$0,03039

+21,31%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,40
$185,40$185,40

+0,17%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.832,59
$3.832,59$3.832,59

+1,55%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.679,41
$109.679,41$109.679,41

+1,83%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,40
$185,40$185,40

+0,17%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4840
$2,4840$2,4840

+1,23%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18464
$0,18464$0,18464

+2,19%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002527
$0,0002527$0,0002527

+304,32%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0046973
$0,0046973$0,0046973

+5.119,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0556
$0,0556$0,0556

+1.637,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27000
$0,27000$0,27000

+117,58%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,035660
$0,035660$0,035660

+91,51%