Bugünkü canlı SolNav AI qiyməti 0,00042527 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOLNAV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOLNAV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SOLNAV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SOLNAV Qiymət Məlumatları

SOLNAV Rəsmi Veb-saytı

SOLNAV Tokenomikası

SOLNAV Qiymət Proqnozu

SolNav AI Logosu

SolNav AI Qiyməti (SOLNAV)

Siyahıya alınmadı

1 SOLNAV / USD Canlı Qiyməti:

$0,00042315
$0,00042315$0,00042315
-6,20%1D
mexc
USD
SolNav AI (SOLNAV) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:30:53 (UTC+8)

SolNav AI (SOLNAV) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00040961
$ 0,00040961$ 0,00040961
24 saat Aşağı
$ 0,00045567
$ 0,00045567$ 0,00045567
24 saat Yüksək

$ 0,00040961
$ 0,00040961$ 0,00040961

$ 0,00045567
$ 0,00045567$ 0,00045567

$ 0,00638547
$ 0,00638547$ 0,00638547

$ 0,00034969
$ 0,00034969$ 0,00034969

+0,07%

-5,74%

-5,22%

-5,22%

SolNav AI (SOLNAV) canlı qiyməti $0,00042527. SOLNAV son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00040961 və ən yüksək $ 0,00045567 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SOLNAV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00638547, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00034969 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SOLNAV son bir saat ərzində +0,07%, 24 saat ərzində -5,74% və son 7 gündə isə -5,22% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SolNav AI (SOLNAV) Bazar Məlumatları

$ 42,34K
$ 42,34K$ 42,34K

--
----

$ 63,48K
$ 63,48K$ 63,48K

99,94M
99,94M 99,94M

149.846.760,762933
149.846.760,762933 149.846.760,762933

SolNav AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 42,34K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SOLNAV üzrə dövriyyədə olan təklif 99,94M, ümumi təklif isə 149846760.762933 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 63,48K təşkil edir.

SolNav AI (SOLNAV) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SolNav AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SolNav AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001632264.
Son 60 gündə SolNav AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə SolNav AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,74%
30 Gün$ -0,0001632264-38,38%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SolNav AI (SOLNAV) Nədir?

Drive to Earn AI Navigation

SolNav AI (SOLNAV) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

SolNav AI Qiymət Proqnozu (USD)

SolNav AI (SOLNAV) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SolNav AI (SOLNAV) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SolNav AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SolNav AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SOLNAV Aktivindən Yerli Valyutalara

SolNav AI (SOLNAV) Tokenomikası

SolNav AI (SOLNAV) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SOLNAV tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SolNav AI (SOLNAV) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SolNav AI (SOLNAV) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SOLNAV qiyməti 0,00042527 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SOLNAV / USD cari qiyməti nədir?
SOLNAV / USD cari qiyməti $ 0,00042527 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SolNav AI üçün bazar dəyəri nədir?
SOLNAV üçün bazar dəyəri $ 42,34K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SOLNAV aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SOLNAV aktivinin dövriyyədə olan təklifi 99,94M USD təşkil edir.
SOLNAV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SOLNAV ATH qiyməti olan 0,00638547 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SOLNAV qiyməti (ATL) nədir?
SOLNAV ATL qiyməti olan 0,00034969 USD dəyərinə endi.
SOLNAV ticarət həcmi nədir?
SOLNAV üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SOLNAV bu il daha da yüksələcək?
SOLNAV bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SOLNAV qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:30:53 (UTC+8)

