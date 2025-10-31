Bugünkü canlı Solana Stock Index qiyməti 0,0012788 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SSX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SSX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Solana Stock Index qiyməti 0,0012788 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SSX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SSX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Solana Stock Index (SSX) Qiymət Məlumatları (USD)

Solana Stock Index (SSX) canlı qiyməti $0,0012788. SSX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00117561 və ən yüksək $ 0,00144189 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SSX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00575945, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SSX son bir saat ərzində +0,12%, 24 saat ərzində -10,88% və son 7 gündə isə +28,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Solana Stock Index (SSX) Bazar Məlumatları

Solana Stock Index üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,26M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SSX üzrə dövriyyədə olan təklif 982,10M, ümumi təklif isə 982098575.248529 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,26M təşkil edir.

Solana Stock Index (SSX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Solana Stock Index / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000156181356676797.
Son 30 gündə Solana Stock Index / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005299289.
Son 60 gündə Solana Stock Index / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007393678.
Son 90 gündə Solana Stock Index / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010437143973590002.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000156181356676797-10,88%
30 Gün$ -0,0005299289-41,43%
60 Gün$ -0,0007393678-57,81%
90 Gün$ -0,0010437143973590002-44,93%

Solana Stock Index (SSX) Nədir?

The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.

Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.

$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Solana Stock Index Qiymət Proqnozu (USD)

Solana Stock Index (SSX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Solana Stock Index (SSX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Solana Stock Index üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Solana Stock Index qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SSX Aktivindən Yerli Valyutalara

Solana Stock Index (SSX) Tokenomikası

Solana Stock Index (SSX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SSX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Solana Stock Index (SSX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Solana Stock Index (SSX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SSX qiyməti 0,0012788 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SSX / USD cari qiyməti nədir?
SSX / USD cari qiyməti $ 0,0012788 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Solana Stock Index üçün bazar dəyəri nədir?
SSX üçün bazar dəyəri $ 1,26M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SSX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SSX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 982,10M USD təşkil edir.
SSX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SSX ATH qiyməti olan 0,00575945 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SSX qiyməti (ATL) nədir?
SSX ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SSX ticarət həcmi nədir?
SSX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SSX bu il daha da yüksələcək?
SSX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SSX qiymət proqnozuna baxın.
Solana Stock Index (SSX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

