Solana Money Glitch (SMG) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Solana Money Glitch (SMG) Məlumatları

Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.

Solana Money Glitch (SMG) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Solana Money Glitch (SMG) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 10,44K
Ümumi Təchizat:
$ 776,04M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 776,04M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 10,44K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,005737
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
Solana Money Glitch (SMG) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Solana Money Glitch (SMG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SMG token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

SMG tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq SMG tokenomikasını başa düşdünüzsə, SMG tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

SMG Qiymət Proqnozu

SMG kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SMG qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.