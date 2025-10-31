Bugünkü canlı Solana Cat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOLCAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOLCAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Solana Cat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOLCAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOLCAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Solana Cat Logosu

Solana Cat Qiyməti (SOLCAT)

Siyahıya alınmadı

1 SOLCAT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-15,10%1D
USD
Solana Cat (SOLCAT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:30:11 (UTC+8)

Solana Cat (SOLCAT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,27%

-15,18%

+1,40%

+1,40%

Solana Cat (SOLCAT) canlı qiyməti --. SOLCAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SOLCAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SOLCAT son bir saat ərzində -0,27%, 24 saat ərzində -15,18% və son 7 gündə isə +1,40% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Solana Cat (SOLCAT) Bazar Məlumatları

$ 33,42K
$ 33,42K$ 33,42K

--
----

$ 33,42K
$ 33,42K$ 33,42K

996,41M
996,41M 996,41M

996.411.938,454613
996.411.938,454613 996.411.938,454613

Solana Cat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 33,42K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SOLCAT üzrə dövriyyədə olan təklif 996,41M, ümumi təklif isə 996411938.454613 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 33,42K təşkil edir.

Solana Cat (SOLCAT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Solana Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Solana Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Solana Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Solana Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-15,18%
30 Gün$ 0-20,60%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Solana Cat (SOLCAT) Nədir?

SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc.

You can just do things (on solana)

Solana Cat (SOLCAT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Solana Cat Qiymət Proqnozu (USD)

Solana Cat (SOLCAT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Solana Cat (SOLCAT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Solana Cat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Solana Cat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SOLCAT Aktivindən Yerli Valyutalara

Solana Cat (SOLCAT) Tokenomikası

Solana Cat (SOLCAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SOLCAT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Solana Cat (SOLCAT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Solana Cat (SOLCAT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SOLCAT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SOLCAT / USD cari qiyməti nədir?
SOLCAT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Solana Cat üçün bazar dəyəri nədir?
SOLCAT üçün bazar dəyəri $ 33,42K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SOLCAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SOLCAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 996,41M USD təşkil edir.
SOLCAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SOLCAT ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SOLCAT qiyməti (ATL) nədir?
SOLCAT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SOLCAT ticarət həcmi nədir?
SOLCAT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SOLCAT bu il daha da yüksələcək?
SOLCAT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SOLCAT qiymət proqnozuna baxın.
Solana Cat (SOLCAT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

