Bugünkü canlı SOL Runner qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOLRUNNER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOLRUNNER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SOLRUNNER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SOLRUNNER Qiymət Məlumatları

SOLRUNNER Tokenomikası

SOLRUNNER Qiymət Proqnozu

SOL Runner Logosu

SOL Runner Qiyməti (SOLRUNNER)

Siyahıya alınmadı

1 SOLRUNNER / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
SOL Runner (SOLRUNNER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:05:04 (UTC+8)

SOL Runner (SOLRUNNER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4,19%

-3,80%

-3,80%

SOL Runner (SOLRUNNER) canlı qiyməti --. SOLRUNNER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SOLRUNNER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SOLRUNNER son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -4,19% və son 7 gündə isə -3,80% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SOL Runner (SOLRUNNER) Bazar Məlumatları

$ 8,00K
$ 8,00K$ 8,00K

--
----

$ 8,00K
$ 8,00K$ 8,00K

998,61M
998,61M 998,61M

998.609.204,29986
998.609.204,29986 998.609.204,29986

SOL Runner üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,00K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SOLRUNNER üzrə dövriyyədə olan təklif 998,61M, ümumi təklif isə 998609204.29986 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,00K təşkil edir.

SOL Runner (SOLRUNNER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SOL Runner / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SOL Runner / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə SOL Runner / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə SOL Runner / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,19%
30 Gün$ 0-17,19%
60 Gün$ 0+7,95%
90 Gün$ 0--

SOL Runner (SOLRUNNER) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SOL Runner Qiymət Proqnozu (USD)

SOL Runner (SOLRUNNER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SOL Runner (SOLRUNNER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SOL Runner üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SOL Runner qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SOLRUNNER Aktivindən Yerli Valyutalara

SOL Runner (SOLRUNNER) Tokenomikası

SOL Runner (SOLRUNNER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SOLRUNNER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SOL Runner (SOLRUNNER) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SOL Runner (SOLRUNNER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SOLRUNNER qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SOLRUNNER / USD cari qiyməti nədir?
SOLRUNNER / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SOL Runner üçün bazar dəyəri nədir?
SOLRUNNER üçün bazar dəyəri $ 8,00K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SOLRUNNER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SOLRUNNER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 998,61M USD təşkil edir.
SOLRUNNER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SOLRUNNER ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SOLRUNNER qiyməti (ATL) nədir?
SOLRUNNER ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SOLRUNNER ticarət həcmi nədir?
SOLRUNNER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SOLRUNNER bu il daha da yüksələcək?
SOLRUNNER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SOLRUNNER qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:05:04 (UTC+8)

SOL Runner (SOLRUNNER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

