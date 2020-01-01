SOHOTRN (SOHOT) Tokenomikası

SOHOTRN (SOHOT) Tokenomikası

SOHOTRN (SOHOT) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
SOHOTRN (SOHOT) Məlumatları

SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token.

Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval!

This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT .

To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.

Rəsmi Veb-sayt:
https://sohotrn.io

SOHOTRN (SOHOT) Tokenomikası və Qiymət Analizi

SOHOTRN (SOHOT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 23,34K
$ 23,34K$ 23,34K
Ümumi Təchizat:
$ 799,00M
$ 799,00M$ 799,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 799,00M
$ 799,00M$ 799,00M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 23,34K
$ 23,34K$ 23,34K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00229046
$ 0,00229046$ 0,00229046
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00001345
$ 0,00001345$ 0,00001345
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

SOHOTRN (SOHOT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

SOHOTRN (SOHOT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SOHOT token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

SOHOT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq SOHOT tokenomikasını başa düşdünüzsə, SOHOT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

SOHOT Qiymət Proqnozu

SOHOT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SOHOT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.