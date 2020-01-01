SNIFFS (SNIFFS) Tokenomikası
SNIFFS (SNIFFS) Məlumatları
SNIFFS is an AI-powered gossip platform designed for anonymous information sharing, combining entertainment with community-driven intelligence. It allows users to submit gossip anonymously, with AI filtering out irrelevant content and ranking submissions based on engagement and relevance.
The most significant and relevant gossip is pushed to an autonomous Twitter agent, which shares updates and responds to user mentions, facilitating real-time interaction.
Beyond entertainment, SNIFFS functions as a due diligence platform, leveraging an advanced AI analysis infrastructure and an extensive database to provide insights on projects and individuals. The platform integrates an onchain AI agent that automatically tracks and organizes discussions, ensuring access to trending news within the Web3 ecosystem.
SNIFFS (SNIFFS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
SNIFFS (SNIFFS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
SNIFFS (SNIFFS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SNIFFS (SNIFFS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SNIFFS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SNIFFS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SNIFFS tokenomikasını başa düşdünüzsə, SNIFFS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SNIFFS Qiymət Proqnozu
SNIFFS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SNIFFS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
