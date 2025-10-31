Bugünkü canlı SMP7700 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SMP7700 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SMP7700 Logosu

SMP7700 Qiyməti (SMP)

Siyahıya alınmadı

1 SMP / USD Canlı Qiyməti:

$0,00010499
-9,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
SMP7700 (SMP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:29:50 (UTC+8)

SMP7700 (SMP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 0,00239094
$ 0
-0,57%

-9,75%

-29,32%

-29,32%

SMP7700 (SMP) canlı qiyməti --. SMP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00239094, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SMP son bir saat ərzində -0,57%, 24 saat ərzində -9,75% və son 7 gündə isə -29,32% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SMP7700 (SMP) Bazar Məlumatları

$ 103,95K
--
$ 103,95K
990,05M
990.046.623,5677253
SMP7700 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 103,95K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SMP üzrə dövriyyədə olan təklif 990,05M, ümumi təklif isə 990046623.5677253 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 103,95K təşkil edir.

SMP7700 (SMP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SMP7700 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SMP7700 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə SMP7700 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə SMP7700 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-9,75%
30 Gün$ 0-64,99%
60 Gün$ 0-89,01%
90 Gün$ 0--

SMP7700 (SMP) Nədir?

SMP7700 is a community ran culture/hyper-culture coin on the Abstract blockchain. It's the first of it's kind on the chain; featuring memes, hyper-culture video edits, fashion, cars, etc. It is currently in the top 10 by Market Cap on Abstract, and one of the higher volume tokens trading on the chain. SMP aims to be THE one and only hyper-culture token on Abstract chain, and it is well on it's way.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SMP7700 (SMP) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

SMP7700 Qiymət Proqnozu (USD)

SMP7700 (SMP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SMP7700 (SMP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SMP7700 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SMP7700 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SMP Aktivindən Yerli Valyutalara

SMP7700 (SMP) Tokenomikası

SMP7700 (SMP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SMP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SMP7700 (SMP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SMP7700 (SMP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SMP qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SMP / USD cari qiyməti nədir?
SMP / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SMP7700 üçün bazar dəyəri nədir?
SMP üçün bazar dəyəri $ 103,95K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 990,05M USD təşkil edir.
SMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SMP ATH qiyməti olan 0,00239094 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SMP qiyməti (ATL) nədir?
SMP ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SMP ticarət həcmi nədir?
SMP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SMP bu il daha da yüksələcək?
SMP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SMP qiymət proqnozuna baxın.
SMP7700 (SMP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

