Bugünkü canlı SKAINET qiyməti 0,00003128 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SKAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SKAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SKAI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SKAI Qiymət Məlumatları

SKAI Rəsmi Veb-saytı

SKAI Tokenomikası

SKAI Qiymət Proqnozu

SKAINET Logosu

SKAINET Qiyməti (SKAI)

Siyahıya alınmadı

1 SKAI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,50%1D
mexc
USD
SKAINET (SKAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:48:29 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00003113
$ 0,00003113$ 0,00003113
24 saat Aşağı
$ 0,00003154
$ 0,00003154$ 0,00003154
24 saat Yüksək

$ 0,00003113
$ 0,00003113$ 0,00003113

$ 0,00003154
$ 0,00003154$ 0,00003154

$ 0,0089911
$ 0,0089911$ 0,0089911

$ 0,00002162
$ 0,00002162$ 0,00002162

-0,24%

+0,06%

+15,89%

+15,89%

SKAINET (SKAI) canlı qiyməti $0,00003128. SKAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00003113 və ən yüksək $ 0,00003154 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SKAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0089911, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00002162 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SKAI son bir saat ərzində -0,24%, 24 saat ərzində +0,06% və son 7 gündə isə +15,89% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SKAINET (SKAI) Bazar Məlumatları

$ 31,33K
$ 31,33K$ 31,33K

--
----

$ 31,33K
$ 31,33K$ 31,33K

999,86M
999,86M 999,86M

999.858.474,332857
999.858.474,332857 999.858.474,332857

SKAINET üzrə cari Bazar Dəyəri $ 31,33K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SKAI üzrə dövriyyədə olan təklif 999,86M, ümumi təklif isə 999858474.332857 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 31,33K təşkil edir.

SKAINET (SKAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SKAINET / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SKAINET / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000006019.
Son 60 gündə SKAINET / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000077320.
Son 90 gündə SKAINET / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,06%
30 Gün$ +0,0000006019+1,92%
60 Gün$ +0,0000077320+24,72%
90 Gün$ 0--

SKAINET (SKAI) Nədir?

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SKAINET (SKAI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

SKAINET Qiymət Proqnozu (USD)

SKAINET (SKAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SKAINET (SKAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SKAINET üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SKAINET qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SKAI Aktivindən Yerli Valyutalara

SKAINET (SKAI) Tokenomikası

SKAINET (SKAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SKAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SKAINET (SKAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SKAINET (SKAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SKAI qiyməti 0,00003128 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SKAI / USD cari qiyməti nədir?
SKAI / USD cari qiyməti $ 0,00003128 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SKAINET üçün bazar dəyəri nədir?
SKAI üçün bazar dəyəri $ 31,33K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SKAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SKAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,86M USD təşkil edir.
SKAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SKAI ATH qiyməti olan 0,0089911 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SKAI qiyməti (ATL) nədir?
SKAI ATL qiyməti olan 0,00002162 USD dəyərinə endi.
SKAI ticarət həcmi nədir?
SKAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SKAI bu il daha da yüksələcək?
SKAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SKAI qiymət proqnozuna baxın.
SKAINET (SKAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

