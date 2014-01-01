Sirin Labs (SRN) Tokenomikası
Sirin Labs (SRN) Məlumatları
Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens.
Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption.
SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology.
Sirin Labs (SRN) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Sirin Labs (SRN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Sirin Labs (SRN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Sirin Labs (SRN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SRN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SRN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SRN tokenomikasını başa düşdünüzsə, SRN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SRN Qiymət Proqnozu
SRN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SRN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.