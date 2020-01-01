Silver Stonks (SSTX) Tokenomikası
Silver Stonks (SSTX) Məlumatları
Silver Stonks is a company powered by its own token, SSTX, created to make it easier for a wider demographic to protect and diversify their assets. The Silver Stonks ecosystem allows our holders to buy physical silver on our online store, gain memberships to access exclusive educational content on our platform and benefit from our services that allow traditional businesses to adopt a token economy.
Our mission is (i) To make purchasing silver more approachable to a new generation of investors. (ii) To grow our token’s utility centered around an ecosystem of services. (iii) To educate people about the benefits of diversifying their assets, particularly in silver and cryptocurrencies.
Silver Stonks (SSTX) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Silver Stonks (SSTX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Silver Stonks (SSTX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Silver Stonks (SSTX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SSTX token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SSTX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.