Silent Pass Qiyməti (SP)
-0,36%
+1,73%
+2,80%
+2,80%
Silent Pass (SP) canlı qiyməti $0,0000688. SP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00006632 və ən yüksək $ 0,00006933 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00013783, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00005782 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, SP son bir saat ərzində -0,36%, 24 saat ərzində +1,73% və son 7 gündə isə +2,80% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Silent Pass üzrə cari Bazar Dəyəri $ 61,91K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SP üzrə dövriyyədə olan təklif 899,81M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 68,80K təşkil edir.
Bu gün ərzində Silent Pass / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Silent Pass / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000054804.
Son 60 gündə Silent Pass / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000068761.
Son 90 gündə Silent Pass / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00001754411930384428.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|+1,73%
|30 Gün
|$ +0,0000054804
|+7,97%
|60 Gün
|$ +0,0000068761
|+9,99%
|90 Gün
|$ -0,00001754411930384428
|-20,31%
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
Silent Pass (SP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
