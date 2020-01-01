Shinji (SHNJ) Tokenomikası
Shinji is a memecoin that embodies a spiritual journey inspired by the symbolism of the Japanese koi fish, a symbol of perseverance, strength, and longevity. Rooted in Japanese culture and Buddhism, Shinji offers an exploration of the quest for spiritual wealth and enlightenment. Guided by the image of the koi and its path to wisdom, Shinji invites reflection on the deeper meaning of success beyond material gains, harmonizing the values of Japanese cultural heritage with the world of cryptocurrencies.
$SHNJ is a unique ETH token with no presale, no bundle, 0 tax, LP burnt and contract renounced. We're bringing back simplicity to the market with a classic launch to finally bring peace to you degens!
Shinji (SHNJ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SHNJ token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SHNJ tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
