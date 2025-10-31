Bugünkü canlı Shib Original Vision qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Shib Original Vision qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Shib Original Vision Logosu

Shib Original Vision Qiyməti (SOV)

Siyahıya alınmadı

1 SOV / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
USD
Shib Original Vision (SOV) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:27:49 (UTC+8)

Shib Original Vision (SOV) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1,14%

+1,14%

Shib Original Vision (SOV) canlı qiyməti --. SOV son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SOV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SOV son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +1,14% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Shib Original Vision (SOV) Bazar Məlumatları

$ 180,99K
$ 180,99K$ 180,99K

--
----

$ 320,23K
$ 320,23K$ 320,23K

113,44T
113,44T 113,44T

200.706.133.340.071,0
200.706.133.340.071,0 200.706.133.340.071,0

Shib Original Vision üzrə cari Bazar Dəyəri $ 180,99K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SOV üzrə dövriyyədə olan təklif 113,44T, ümumi təklif isə 200706133340071.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 320,23K təşkil edir.

Shib Original Vision (SOV) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Shib Original Vision / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Shib Original Vision / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Shib Original Vision / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Shib Original Vision / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-25,20%
60 Gün$ 0-47,25%
90 Gün$ 0--

Shib Original Vision (SOV) Nədir?

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

Shib Original Vision (SOV) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Shib Original Vision Qiymət Proqnozu (USD)

Shib Original Vision (SOV) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Shib Original Vision (SOV) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Shib Original Vision üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Shib Original Vision qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SOV Aktivindən Yerli Valyutalara

Shib Original Vision (SOV) Tokenomikası

Shib Original Vision (SOV) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SOV tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Shib Original Vision (SOV) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Shib Original Vision (SOV) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SOV qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SOV / USD cari qiyməti nədir?
SOV / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Shib Original Vision üçün bazar dəyəri nədir?
SOV üçün bazar dəyəri $ 180,99K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SOV aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SOV aktivinin dövriyyədə olan təklifi 113,44T USD təşkil edir.
SOV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SOV ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SOV qiyməti (ATL) nədir?
SOV ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SOV ticarət həcmi nədir?
SOV üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SOV bu il daha da yüksələcək?
SOV bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SOV qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:27:49 (UTC+8)

Shib Original Vision (SOV) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

