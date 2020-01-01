SHAO (SHAO) Tokenomikası

SHAO (SHAO) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
SHAO (SHAO) Məlumatları

The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants.

Rəsmi Veb-sayt:
https://app.shaolin.win/
Whitepaper:
https://shaolin-1.gitbook.io/shaolin-docs

SHAO (SHAO) Tokenomikası və Qiymət Analizi

SHAO (SHAO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 19,69K
Ümumi Təchizat:
$ 30,33M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 30,33M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 19,69K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,117264
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0,00064896
SHAO (SHAO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

SHAO (SHAO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SHAO token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

SHAO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq SHAO tokenomikasını başa düşdünüzsə, SHAO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.