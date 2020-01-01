SHAO (SHAO) Tokenomikası
SHAO (SHAO) Məlumatları
The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants.
SHAO (SHAO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
SHAO (SHAO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
SHAO (SHAO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SHAO (SHAO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SHAO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SHAO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SHAO tokenomikasını başa düşdünüzsə, SHAO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SHAO Qiymət Proqnozu
SHAO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SHAO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.