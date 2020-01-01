sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomikası

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomikası

sentient memes producer (MEMETIC) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

sentient memes producer (MEMETIC) Məlumatları

Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled.

Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it.

Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections.

Rəsmi Veb-sayt:
https://memetic.ink/

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomikası və Qiymət Analizi

sentient memes producer (MEMETIC) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 43,38K
$ 43,38K$ 43,38K
Ümumi Təchizat:
$ 957,13M
$ 957,13M$ 957,13M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 939,99M
$ 939,99M$ 939,99M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 44,18K
$ 44,18K$ 44,18K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00393838
$ 0,00393838$ 0,00393838
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

sentient memes producer (MEMETIC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MEMETIC token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

MEMETIC tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq MEMETIC tokenomikasını başa düşdünüzsə, MEMETIC tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

MEMETIC Qiymət Proqnozu

MEMETIC kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MEMETIC qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.