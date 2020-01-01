Selen Ai (SELEN) Tokenomikası
Selen Ai (SELEN) Məlumatları
Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise.
Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools.
The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.
Selen Ai (SELEN) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Selen Ai (SELEN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Selen Ai (SELEN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Selen Ai (SELEN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SELEN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SELEN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SELEN tokenomikasını başa düşdünüzsə, SELEN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.