SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SCOOP token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SCOOP tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.