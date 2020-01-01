Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomikası
Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Məlumatları
This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well.
Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $NUKUMUTU token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$NUKUMUTU tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq $NUKUMUTU tokenomikasını başa düşdünüzsə, $NUKUMUTU tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
$NUKUMUTU Qiymət Proqnozu
$NUKUMUTU kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $NUKUMUTU qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.