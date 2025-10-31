Bugünkü canlı Sao Paulo FC Fan Token qiyməti 0,03102528 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPFC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPFC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Sao Paulo FC Fan Token qiyməti 0,03102528 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPFC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPFC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SPFC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPFC Qiymət Məlumatları

SPFC Rəsmi Veb-saytı

SPFC Tokenomikası

SPFC Qiymət Proqnozu

Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:26:03 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Qiymət Məlumatları (USD)

-3,19%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) canlı qiyməti $0,03102528. SPFC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0298703 və ən yüksək $ 0,03165584 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPFC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,33, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0148642 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPFC son bir saat ərzində -0,53%, 24 saat ərzində -0,84% və son 7 gündə isə -3,19% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Bazar Məlumatları

Sao Paulo FC Fan Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 149,22K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPFC üzrə dövriyyədə olan təklif 4,79M, ümumi təklif isə 20000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 623,22K təşkil edir.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Sao Paulo FC Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00026567606278101.
Son 30 gündə Sao Paulo FC Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0036142682.
Son 60 gündə Sao Paulo FC Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006660258.
Son 90 gündə Sao Paulo FC Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,000481586210232738.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00026567606278101-0,84%
30 Gün$ -0,0036142682-11,64%
60 Gün$ -0,0006660258-2,14%
90 Gün$ +0,000481586210232738+1,58%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Nədir?

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Sao Paulo FC Fan Token Qiymət Proqnozu (USD)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Sao Paulo FC Fan Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Sao Paulo FC Fan Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SPFC Aktivindən Yerli Valyutalara

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Tokenomikası

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPFC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPFC qiyməti 0,03102528 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPFC / USD cari qiyməti nədir?
SPFC / USD cari qiyməti $ 0,03102528 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Sao Paulo FC Fan Token üçün bazar dəyəri nədir?
SPFC üçün bazar dəyəri $ 149,22K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPFC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPFC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 4,79M USD təşkil edir.
SPFC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPFC ATH qiyməti olan 2,33 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPFC qiyməti (ATL) nədir?
SPFC ATL qiyməti olan 0,0148642 USD dəyərinə endi.
SPFC ticarət həcmi nədir?
SPFC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SPFC bu il daha da yüksələcək?
SPFC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPFC qiymət proqnozuna baxın.
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

