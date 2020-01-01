SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomikası

SANTA HAT (SANTAHAT) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
SANTA HAT (SANTAHAT) Məlumatları

SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players.

With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.

Rəsmi Veb-sayt:
https://santahatonsol.xyz/

SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomikası və Qiymət Analizi

SANTA HAT (SANTAHAT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 80,31K
Ümumi Təchizat:
$ 997,56M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 997,56M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 80,31K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,01402674
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00002201
Cari Qiymət:
$ 0
SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

SANTA HAT (SANTAHAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SANTAHAT token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

SANTAHAT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq SANTAHAT tokenomikasını başa düşdünüzsə, SANTAHAT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

SANTAHAT Qiymət Proqnozu

SANTAHAT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SANTAHAT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.