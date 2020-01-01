SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomikası
SANTA HAT (SANTAHAT) Məlumatları
SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players.
With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.
SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
SANTA HAT (SANTAHAT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SANTA HAT (SANTAHAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SANTAHAT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SANTAHAT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SANTAHAT tokenomikasını başa düşdünüzsə, SANTAHAT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SANTAHAT Qiymət Proqnozu
SANTAHAT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SANTAHAT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.