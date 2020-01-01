SAM (SAM) Tokenomikası

SAM (SAM) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
SAM (SAM) Məlumatları

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

Rəsmi Veb-sayt:
https://lastsamorais.com/
Whitepaper:
https://medium.com/@thelastsamorais/the-rise-of-sam-defender-of-oraichain-70c2ab336fff

SAM (SAM) Tokenomikası və Qiymət Analizi

SAM (SAM) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 44,10K
$ 44,10K$ 44,10K
Ümumi Təchizat:
$ 20,00M
$ 20,00M$ 20,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 20,00M
$ 20,00M$ 20,00M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 44,10K
$ 44,10K$ 44,10K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00418815
$ 0,00418815$ 0,00418815
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00192652
$ 0,00192652$ 0,00192652
Cari Qiymət:
$ 0,00220507
$ 0,00220507$ 0,00220507

SAM (SAM) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

SAM (SAM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SAM token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

SAM tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq SAM tokenomikasını başa düşdünüzsə, SAM tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

