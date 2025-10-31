Bugünkü canlı Sakai Vault qiyməti 0,0312958 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SAKAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SAKAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Sakai Vault qiyməti 0,0312958 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SAKAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SAKAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Sakai Vault Qiyməti (SAKAI)

Siyahıya alınmadı

1 SAKAI / USD Canlı Qiyməti:

$0,03129591
$0,03129591$0,03129591
-1,90%1D
mexc

USD
Sakai Vault (SAKAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:25:48 (UTC+8)

Sakai Vault (SAKAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0307093
$ 0,0307093$ 0,0307093
24 saat Aşağı
$ 0,03190481
$ 0,03190481$ 0,03190481
24 saat Yüksək

$ 0,0307093
$ 0,0307093$ 0,0307093

$ 0,03190481
$ 0,03190481$ 0,03190481

$ 12,21
$ 12,21$ 12,21

$ 0,02819608
$ 0,02819608$ 0,02819608

+0,33%

-1,90%

-4,47%

-4,47%

Sakai Vault (SAKAI) canlı qiyməti $0,0312958. SAKAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0307093 və ən yüksək $ 0,03190481 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SAKAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 12,21, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02819608 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SAKAI son bir saat ərzində +0,33%, 24 saat ərzində -1,90% və son 7 gündə isə -4,47% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Sakai Vault (SAKAI) Bazar Məlumatları

$ 112,47K
$ 112,47K$ 112,47K

--
----

$ 250,37K
$ 250,37K$ 250,37K

3,59M
3,59M 3,59M

8.000.000,0
8.000.000,0 8.000.000,0

Sakai Vault üzrə cari Bazar Dəyəri $ 112,47K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SAKAI üzrə dövriyyədə olan təklif 3,59M, ümumi təklif isə 8000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 250,37K təşkil edir.

Sakai Vault (SAKAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Sakai Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00060768357139304.
Son 30 gündə Sakai Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002105550.
Son 60 gündə Sakai Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0003294352.
Son 90 gündə Sakai Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00448800858461444.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00060768357139304-1,90%
30 Gün$ -0,0002105550-0,67%
60 Gün$ +0,0003294352+1,05%
90 Gün$ -0,00448800858461444-12,54%

Sakai Vault (SAKAI) Nədir?

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Sakai Vault (SAKAI) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Sakai Vault Qiymət Proqnozu (USD)

Sakai Vault (SAKAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Sakai Vault (SAKAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Sakai Vault üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Sakai Vault qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SAKAI Aktivindən Yerli Valyutalara

Sakai Vault (SAKAI) Tokenomikası

Sakai Vault (SAKAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SAKAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Sakai Vault (SAKAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Sakai Vault (SAKAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SAKAI qiyməti 0,0312958 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SAKAI / USD cari qiyməti nədir?
SAKAI / USD cari qiyməti $ 0,0312958 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Sakai Vault üçün bazar dəyəri nədir?
SAKAI üçün bazar dəyəri $ 112,47K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SAKAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SAKAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 3,59M USD təşkil edir.
SAKAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SAKAI ATH qiyməti olan 12,21 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SAKAI qiyməti (ATL) nədir?
SAKAI ATL qiyməti olan 0,02819608 USD dəyərinə endi.
SAKAI ticarət həcmi nədir?
SAKAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SAKAI bu il daha da yüksələcək?
SAKAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SAKAI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:25:48 (UTC+8)

Sakai Vault (SAKAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə



Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

