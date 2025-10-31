Bugünkü canlı Sailana Inu qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SAILANA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SAILANA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Sailana Inu qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SAILANA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SAILANA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Sailana Inu Logosu

Sailana Inu Qiyməti (SAILANA)

Siyahıya alınmadı

1 SAILANA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00013568
$0,00013568$0,00013568
-6,10%1D
mexc
USD
Sailana Inu (SAILANA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:25:41 (UTC+8)

Sailana Inu (SAILANA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00160813
$ 0,00160813$ 0,00160813

$ 0
$ 0$ 0

-0,31%

-6,19%

+8,60%

+8,60%

Sailana Inu (SAILANA) canlı qiyməti --. SAILANA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SAILANA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00160813, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SAILANA son bir saat ərzində -0,31%, 24 saat ərzində -6,19% və son 7 gündə isə +8,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Sailana Inu (SAILANA) Bazar Məlumatları

$ 135,68K
$ 135,68K$ 135,68K

--
----

$ 135,68K
$ 135,68K$ 135,68K

999,98M
999,98M 999,98M

999.982.197,4141372
999.982.197,4141372 999.982.197,4141372

Sailana Inu üzrə cari Bazar Dəyəri $ 135,68K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SAILANA üzrə dövriyyədə olan təklif 999,98M, ümumi təklif isə 999982197.4141372 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 135,68K təşkil edir.

Sailana Inu (SAILANA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Sailana Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Sailana Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Sailana Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Sailana Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-6,19%
30 Gün$ 0-9,17%
60 Gün$ 0-62,09%
90 Gün$ 0--

Sailana Inu (SAILANA) Nədir?

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Sailana Inu (SAILANA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Sailana Inu Qiymət Proqnozu (USD)

Sailana Inu (SAILANA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Sailana Inu (SAILANA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Sailana Inu üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Sailana Inu qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SAILANA Aktivindən Yerli Valyutalara

Sailana Inu (SAILANA) Tokenomikası

Sailana Inu (SAILANA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SAILANA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Sailana Inu (SAILANA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Sailana Inu (SAILANA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SAILANA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SAILANA / USD cari qiyməti nədir?
SAILANA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Sailana Inu üçün bazar dəyəri nədir?
SAILANA üçün bazar dəyəri $ 135,68K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SAILANA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SAILANA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,98M USD təşkil edir.
SAILANA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SAILANA ATH qiyməti olan 0,00160813 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SAILANA qiyməti (ATL) nədir?
SAILANA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SAILANA ticarət həcmi nədir?
SAILANA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SAILANA bu il daha da yüksələcək?
SAILANA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SAILANA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:25:41 (UTC+8)

Sailana Inu (SAILANA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

