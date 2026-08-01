Bugünkü canlı SAID Protocol qiyməti 0 USD təşkil edir.SAID bazar həddi 165,413 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində SAID - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı SAID Protocol qiyməti 0 USD təşkil edir.SAID bazar həddi 165,413 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində SAID - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı SAID Protocol (SAID) qiyməti son 24 saat ərzində olan 13.61% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari SAID - USD konvertasiya dərəcəsi SAID üzrə $ 0 təşkil edir.
SAID Protocol hazırda $ 165,413 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 988.44M SAID dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində SAID bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0.00137988, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində SAID son bir saatda +0.84% və son 7 gündə +18.18% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 2.65K səviyyəsinə çatıb.
SAID Protocol (SAID) Bazar Məlumatları
$ 165.41K
$ 165.41K$ 165.41K
$ 2.65K
$ 2.65K$ 2.65K
$ 165.41K
$ 165.41K$ 165.41K
988.44M
988.44M 988.44M
988,438,507.64217
988,438,507.64217 988,438,507.64217
SAID Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 165.41K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2.65K təşkil edir. SAID üzrə dövriyyədə olan təklif 988.44M, ümumi təklif isə 988438507.64217 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 165.41K təşkil edir.
SAID Protocol qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00137988
$ 0.00137988$ 0.00137988
$ 0
$ 0$ 0
+0.84%
+13.61%
+18.18%
+18.18%
SAID Protocol (SAID) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində SAID Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 30 gündə SAID Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 60 gündə SAID Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 90 gündə SAID Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ 0
+13.61%
30 Gün
$ 0
-9.12%
60 Gün
$ 0
-43.93%
90 Gün
$ 0
--
SAID Protocol üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün SAID Protocol (SAID) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, SAID üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün SAID Protocol (SAID) qiymət proqnozu
2040-cı ildə SAID Protocol qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində SAID Protocol qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? SAID Protocol Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə SAID qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: SAID Protocol Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 SAID Protocol nə qədər olacaq?
Əgər SAID Protocol illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial SAID Protocol qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün SAID Protocol nə qədərdir?
Bu gün SAID Protocol qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də SAID Protocol Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
SAID Protocol davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, SAID investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində SAID Protocol üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 2.65K dəyərində SAID Protocol son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə SAID Protocol qiyməti nə qədərdir?
Canlı SAID qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son SAID Protocol qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə SAID qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində SAID Protocol qiymətinə nə təsir edir?
SAID qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
68,369.42
-0.25%
ETH
2,098.73
+0.63%
GOLD(XAUT)
4,482.1
+0.16%
USDC
1.00023
-0.02%
SOL
82.26
+0.42%
MEXC-də SAID üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və SAID/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz SAID Protocol qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il SAID Protocol qiyməti artacaq?
SAID Protocol qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün SAID Protocol (SAID) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 03:45:36 (UTC+8)
SAID Protocol (SAID) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
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