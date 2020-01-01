SAFU (SAFU) Tokenomikası
Introducing SAFU ($SAFU), the latest meme token that has everyone buzzing! Inspired by Binance's iconic mascot tweet and backed by the registered trademark for "SAFU," this token is more than just a meme—it's a movement. Launched on Four.meme by BNB Chain, SAFU brings a fresh twist to the meme coin scene with a focus on security and innovation. By tying its name to Binance's legendary "Funds are SAFU" ethos, this token is as trustworthy as it is fun. With a solid foundation on BNB Chain, SAFU aims to redefine what it means to be "safu" in the crypto space. Jump into the SAFU revolution and join a community that’s as safe as it is meme-worthy!
SAFU (SAFU) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SAFU (SAFU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SAFU token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SAFU tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
SAFU Qiymət Proqnozu
SAFU kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SAFU qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.