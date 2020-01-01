SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomikası

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomikası

SAD MEOW (SADMEOW) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
SAD MEOW (SADMEOW) Məlumatları

SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com

The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community.

Rəsmi Veb-sayt:
https://sadmeow.lol/

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomikası və Qiymət Analizi

SAD MEOW (SADMEOW) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 51.18K
Ümumi Təchizat:
$ 1.00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 1.00B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 51.18K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0.00241871
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

SAD MEOW (SADMEOW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SADMEOW token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

SADMEOW tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq SADMEOW tokenomikasını başa düşdünüzsə, SADMEOW tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

SADMEOW Qiymət Proqnozu

SADMEOW kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SADMEOW qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.