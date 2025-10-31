Bugünkü canlı RWAI by Virtuals qiyməti 0,00016053 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RWAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RWAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı RWAI by Virtuals qiyməti 0,00016053 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RWAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RWAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RWAI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RWAI Qiymət Məlumatları

RWAI Rəsmi Veb-saytı

RWAI Tokenomikası

RWAI Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

RWAI by Virtuals Logosu

RWAI by Virtuals Qiyməti (RWAI)

Siyahıya alınmadı

1 RWAI / USD Canlı Qiyməti:

$0,00016053
$0,00016053$0,00016053
-5,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
RWAI by Virtuals (RWAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:25:18 (UTC+8)

RWAI by Virtuals (RWAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00014483
$ 0,00014483$ 0,00014483
24 saat Aşağı
$ 0,00017977
$ 0,00017977$ 0,00017977
24 saat Yüksək

$ 0,00014483
$ 0,00014483$ 0,00014483

$ 0,00017977
$ 0,00017977$ 0,00017977

$ 0,00301958
$ 0,00301958$ 0,00301958

$ 0,00006646
$ 0,00006646$ 0,00006646

+1,80%

-5,12%

+58,68%

+58,68%

RWAI by Virtuals (RWAI) canlı qiyməti $0,00016053. RWAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00014483 və ən yüksək $ 0,00017977 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RWAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00301958, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00006646 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RWAI son bir saat ərzində +1,80%, 24 saat ərzində -5,12% və son 7 gündə isə +58,68% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

RWAI by Virtuals (RWAI) Bazar Məlumatları

$ 112,19K
$ 112,19K$ 112,19K

--
----

$ 160,41K
$ 160,41K$ 160,41K

699,40M
699,40M 699,40M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

RWAI by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 112,19K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RWAI üzrə dövriyyədə olan təklif 699,40M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 160,41K təşkil edir.

RWAI by Virtuals (RWAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində RWAI by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə RWAI by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000004658.
Son 60 gündə RWAI by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000468273.
Son 90 gündə RWAI by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000795883802284071.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,12%
30 Gün$ +0,0000004658+0,29%
60 Gün$ -0,0000468273-29,17%
90 Gün$ -0,0000795883802284071-33,14%

RWAI by Virtuals (RWAI) Nədir?

"In the rapidly evolving world of blockchain, launching a successful crypto project or tokenized real-world asset (RWA) can be daunting. Introducing $RWAI, your ultimate partner in navigating the complexities of blockchain launches. Designed to evolve across multiple phases, $RWAI ensures every project has the best chance for success by providing comprehensive auditing, validating, researching, reporting, and executing services.

$RWAI aims to fully automate the launch process of crypto projects and tokenized RWAs on the blockchain. It transforms an idea into a well-researched, validated, and successfully launched project, removing the barriers of technical complexity and resource intensity."

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

RWAI by Virtuals (RWAI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

RWAI by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

RWAI by Virtuals (RWAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? RWAI by Virtuals (RWAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? RWAI by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

RWAI by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RWAI Aktivindən Yerli Valyutalara

RWAI by Virtuals (RWAI) Tokenomikası

RWAI by Virtuals (RWAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RWAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: RWAI by Virtuals (RWAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü RWAI by Virtuals (RWAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RWAI qiyməti 0,00016053 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RWAI / USD cari qiyməti nədir?
RWAI / USD cari qiyməti $ 0,00016053 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
RWAI by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
RWAI üçün bazar dəyəri $ 112,19K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RWAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RWAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 699,40M USD təşkil edir.
RWAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RWAI ATH qiyməti olan 0,00301958 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RWAI qiyməti (ATL) nədir?
RWAI ATL qiyməti olan 0,00006646 USD dəyərinə endi.
RWAI ticarət həcmi nədir?
RWAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RWAI bu il daha da yüksələcək?
RWAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RWAI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:25:18 (UTC+8)

RWAI by Virtuals (RWAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.657,46
$109.657,46$109.657,46

+1,81%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,22
$3.831,22$3.831,22

+1,52%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03002
$0,03002$0,03002

+19,84%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,23
$185,23$185,23

+0,08%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,22
$3.831,22$3.831,22

+1,52%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.657,46
$109.657,46$109.657,46

+1,81%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,23
$185,23$185,23

+0,08%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4798
$2,4798$2,4798

+1,05%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18445
$0,18445$0,18445

+2,09%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00980
$0,00980$0,00980

-2,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002557
$0,0002557$0,0002557

+309,12%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0050587
$0,0050587$0,0050587

+5.520,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0558
$0,0558$0,0558

+1.643,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26819
$0,26819$0,26819

+116,12%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036909
$0,036909$0,036909

+98,22%