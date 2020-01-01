RWA Index (MVRWA) Tokenomikası
RWA Index (MVRWA) Məlumatları
An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations.
Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
RWA Index (MVRWA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
RWA Index (MVRWA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
RWA Index (MVRWA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
RWA Index (MVRWA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MVRWA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MVRWA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MVRWA tokenomikasını başa düşdünüzsə, MVRWA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MVRWA Qiymət Proqnozu
MVRWA kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MVRWA qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.