Bugünkü canlı Rue Cat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RUECAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RUECAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Rue Cat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RUECAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RUECAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RUECAT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RUECAT Qiymət Məlumatları

RUECAT Rəsmi Veb-saytı

RUECAT Tokenomikası

RUECAT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Rue Cat Logosu

Rue Cat Qiyməti (RUECAT)

Siyahıya alınmadı

1 RUECAT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Rue Cat (RUECAT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:24:50 (UTC+8)

Rue Cat (RUECAT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,38%

-1,71%

-13,03%

-13,03%

Rue Cat (RUECAT) canlı qiyməti --. RUECAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RUECAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RUECAT son bir saat ərzində -0,38%, 24 saat ərzində -1,71% və son 7 gündə isə -13,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Rue Cat (RUECAT) Bazar Məlumatları

$ 52,45K
$ 52,45K$ 52,45K

--
----

$ 52,45K
$ 52,45K$ 52,45K

572,28M
572,28M 572,28M

572.277.613,628397
572.277.613,628397 572.277.613,628397

Rue Cat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 52,45K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RUECAT üzrə dövriyyədə olan təklif 572,28M, ümumi təklif isə 572277613.628397 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 52,45K təşkil edir.

Rue Cat (RUECAT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Rue Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Rue Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Rue Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Rue Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,71%
30 Gün$ 0-87,53%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Rue Cat (RUECAT) Nədir?

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Rue Cat (RUECAT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Rue Cat Qiymət Proqnozu (USD)

Rue Cat (RUECAT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Rue Cat (RUECAT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Rue Cat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Rue Cat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RUECAT Aktivindən Yerli Valyutalara

Rue Cat (RUECAT) Tokenomikası

Rue Cat (RUECAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RUECAT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Rue Cat (RUECAT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Rue Cat (RUECAT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RUECAT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RUECAT / USD cari qiyməti nədir?
RUECAT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Rue Cat üçün bazar dəyəri nədir?
RUECAT üçün bazar dəyəri $ 52,45K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RUECAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RUECAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 572,28M USD təşkil edir.
RUECAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RUECAT ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RUECAT qiyməti (ATL) nədir?
RUECAT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
RUECAT ticarət həcmi nədir?
RUECAT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RUECAT bu il daha da yüksələcək?
RUECAT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RUECAT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:24:50 (UTC+8)

Rue Cat (RUECAT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.658,68
$109.658,68$109.658,68

+1,81%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,09
$3.831,09$3.831,09

+1,51%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03024
$0,03024$0,03024

+20,71%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,23
$185,23$185,23

+0,08%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,09
$3.831,09$3.831,09

+1,51%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.658,68
$109.658,68$109.658,68

+1,81%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,23
$185,23$185,23

+0,08%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4798
$2,4798$2,4798

+1,05%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18446
$0,18446$0,18446

+2,09%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00980
$0,00980$0,00980

-2,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002557
$0,0002557$0,0002557

+309,12%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0052000
$0,0052000$0,0052000

+5.677,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0560
$0,0560$0,0560

+1.650,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26764
$0,26764$0,26764

+115,68%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036568
$0,036568$0,036568

+96,39%