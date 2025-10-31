Bugünkü canlı ROOKIE CARD qiyməti 0,00001943 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ROOKIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ROOKIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ROOKIE CARD qiyməti 0,00001943 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ROOKIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ROOKIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ROOKIE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ROOKIE Qiymət Məlumatları

ROOKIE Rəsmi Veb-saytı

ROOKIE Tokenomikası

ROOKIE Qiymət Proqnozu

ROOKIE CARD Logosu

ROOKIE CARD Qiyməti (ROOKIE)

Siyahıya alınmadı

1 ROOKIE / USD Canlı Qiyməti:

-6,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ROOKIE CARD (ROOKIE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:24:14 (UTC+8)

ROOKIE CARD (ROOKIE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,15%

-6,08%

-2,27%

-2,27%

ROOKIE CARD (ROOKIE) canlı qiyməti $0,00001943. ROOKIE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001912 və ən yüksək $ 0,00002086 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ROOKIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00038561, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001836 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ROOKIE son bir saat ərzində -0,15%, 24 saat ərzində -6,08% və son 7 gündə isə -2,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ROOKIE CARD (ROOKIE) Bazar Məlumatları

ROOKIE CARD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 19,43K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ROOKIE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,93M, ümumi təklif isə 999925992.787776 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,43K təşkil edir.

ROOKIE CARD (ROOKIE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ROOKIE CARD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ROOKIE CARD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000118884.
Son 60 gündə ROOKIE CARD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000162140.
Son 90 gündə ROOKIE CARD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00019050050680205564.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-6,08%
30 Gün$ -0,0000118884-61,18%
60 Gün$ -0,0000162140-83,44%
90 Gün$ -0,00019050050680205564-90,74%

ROOKIE CARD (ROOKIE) Nədir?

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects.

Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ROOKIE CARD (ROOKIE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ROOKIE CARD Qiymət Proqnozu (USD)

ROOKIE CARD (ROOKIE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ROOKIE CARD (ROOKIE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ROOKIE CARD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ROOKIE CARD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ROOKIE Aktivindən Yerli Valyutalara

ROOKIE CARD (ROOKIE) Tokenomikası

ROOKIE CARD (ROOKIE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ROOKIE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ROOKIE CARD (ROOKIE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ROOKIE CARD (ROOKIE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ROOKIE qiyməti 0,00001943 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ROOKIE / USD cari qiyməti nədir?
ROOKIE / USD cari qiyməti $ 0,00001943 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ROOKIE CARD üçün bazar dəyəri nədir?
ROOKIE üçün bazar dəyəri $ 19,43K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ROOKIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ROOKIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,93M USD təşkil edir.
ROOKIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ROOKIE ATH qiyməti olan 0,00038561 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ROOKIE qiyməti (ATL) nədir?
ROOKIE ATL qiyməti olan 0,00001836 USD dəyərinə endi.
ROOKIE ticarət həcmi nədir?
ROOKIE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ROOKIE bu il daha da yüksələcək?
ROOKIE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ROOKIE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:24:14 (UTC+8)

ROOKIE CARD (ROOKIE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

