Bugünkü canlı Rogue AI qiyməti 0 USD təşkil edir.RAI bazar həddi 35,699 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində RAI - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Rogue AI qiyməti 0 USD təşkil edir.RAI bazar həddi 35,699 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində RAI - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Rogue AI (RAI) qiyməti son 24 saat ərzində olan 6.10% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari RAI - USD konvertasiya dərəcəsi RAI üzrə $ 0 təşkil edir.
Rogue AI hazırda $ 35,699 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 999.95M RAI dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində RAI bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0.00144283, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində RAI son bir saatda +0.86% və son 7 gündə -0.56% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.
Rogue AI (RAI) Bazar Məlumatları
$ 35.70K
$ 35.70K$ 35.70K
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$ 35.70K
$ 35.70K$ 35.70K
999.95M
999.95M 999.95M
999,947,810.789558
999,947,810.789558 999,947,810.789558
Rogue AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 35.70K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RAI üzrə dövriyyədə olan təklif 999.95M, ümumi təklif isə 999947810.789558 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 35.70K təşkil edir.
Rogue AI qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00144283
$ 0.00144283$ 0.00144283
$ 0
$ 0$ 0
+0.86%
+6.10%
-0.56%
-0.56%
Rogue AI (RAI) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində Rogue AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 30 gündə Rogue AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 60 gündə Rogue AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 90 gündə Rogue AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ 0
+6.10%
30 Gün
$ 0
+53.30%
60 Gün
$ 0
+88.60%
90 Gün
$ 0
--
Rogue AI üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Rogue AI (RAI) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, RAI üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Rogue AI (RAI) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Rogue AI qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Rogue AI qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Rogue AI Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə RAI qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Rogue AI Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Rogue AI nə qədər olacaq?
Əgər Rogue AI illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Rogue AI qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Rogue AI nə qədərdir?
Bu gün Rogue AI qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Rogue AI Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Rogue AI davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, RAI investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Rogue AI üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
-- dəyərində Rogue AI son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Rogue AI qiyməti nə qədərdir?
Canlı RAI qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Rogue AI qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə RAI qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Rogue AI qiymətinə nə təsir edir?
RAI qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
68,169.8
-0.54%
ETH
2,093.9
+0.40%
GOLD(XAUT)
4,485.79
+0.24%
USDC
1.00023
-0.02%
SOL
82.22
+0.37%
MEXC-də RAI üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və RAI/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Rogue AI qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Rogue AI qiyməti artacaq?
Rogue AI qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Rogue AI (RAI) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 03:39:28 (UTC+8)
Rogue AI (RAI) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
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