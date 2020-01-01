ROFLcopter ($ROFL) Tokenomikası

ROFLcopter ($ROFL) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

ROFLcopter ($ROFL) Məlumatları

One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!!

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.roflcopter.meme

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomikası və Qiymət Analizi

ROFLcopter ($ROFL) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 12,67K
$ 12,67K$ 12,67K
Ümumi Təchizat:
$ 582,05M
$ 582,05M$ 582,05M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 582,05M
$ 582,05M$ 582,05M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 12,67K
$ 12,67K$ 12,67K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,01082774
$ 0,01082774$ 0,01082774
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00001117
$ 0,00001117$ 0,00001117
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

ROFLcopter ($ROFL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $ROFL token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

$ROFL tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq $ROFL tokenomikasını başa düşdünüzsə, $ROFL tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

$ROFL Qiymət Proqnozu

$ROFL kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $ROFL qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.