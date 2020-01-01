Rodolfoorato (RODOLFO) Tokenomikası
Rodolfo isn’t your average influencer. With his larger-than-life personality and uncanny knack for making everyone laugh, he’s quickly become the face of the meme world on TikTok. And now, he's bringing his infectious energy into the world of crypto with the launch of $RODOLFO, the hottest memecoin in town!
With his signature blend of hilarious antics, crypto wisdom (or maybe just sheer luck), and a passion for all things viral, Rodolfo is here to lead the charge to the moon. Whether he’s dropping memes about Bitcoin, making fun of the latest market trends, or just vibing with his followers, Rodolfo’s mission is clear: making crypto fun, accessible, and unforgettable.
Join Rodolfo and his army of meme-lovers as they take the crypto world by storm—because with $RODOLFO, it’s not just about the gains… it’s about the laughs along the way.
Rodolfoorato (RODOLFO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Rodolfoorato (RODOLFO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Rodolfoorato (RODOLFO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Rodolfoorato (RODOLFO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum RODOLFO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
RODOLFO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq RODOLFO tokenomikasını başa düşdünüzsə, RODOLFO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
RODOLFO Qiymət Proqnozu
RODOLFO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? RODOLFO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.