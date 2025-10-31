Bugünkü canlı Roco Finance qiyməti 0,00802754 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ROCO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ROCO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Roco Finance qiyməti 0,00802754 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ROCO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ROCO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Roco Finance Qiyməti (ROCO)

1 ROCO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00803017
$0,00803017$0,00803017
-3,60%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Roco Finance (ROCO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:23:59 (UTC+8)

Roco Finance (ROCO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00768574
$ 0,00768574$ 0,00768574
24 saat Aşağı
$ 0,00840716
$ 0,00840716$ 0,00840716
24 saat Yüksək

$ 0,00768574
$ 0,00768574$ 0,00768574

$ 0,00840716
$ 0,00840716$ 0,00840716

$ 6,32
$ 6,32$ 6,32

$ 0,00669942
$ 0,00669942$ 0,00669942

-0,37%

-3,13%

-10,30%

-10,30%

Roco Finance (ROCO) canlı qiyməti $0,00802754. ROCO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00768574 və ən yüksək $ 0,00840716 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ROCO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 6,32, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00669942 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ROCO son bir saat ərzində -0,37%, 24 saat ərzində -3,13% və son 7 gündə isə -10,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Roco Finance (ROCO) Bazar Məlumatları

$ 750,83K
$ 750,83K$ 750,83K

--
----

$ 799,42K
$ 799,42K$ 799,42K

93,50M
93,50M 93,50M

99.552.583,0
99.552.583,0 99.552.583,0

Roco Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 750,83K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ROCO üzrə dövriyyədə olan təklif 93,50M, ümumi təklif isə 99552583.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 799,42K təşkil edir.

Roco Finance (ROCO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Roco Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000260225939029602.
Son 30 gündə Roco Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0012541008.
Son 60 gündə Roco Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0015127786.
Son 90 gündə Roco Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000242766619217693.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000260225939029602-3,13%
30 Gün$ -0,0012541008-15,62%
60 Gün$ -0,0015127786-18,84%
90 Gün$ -0,000242766619217693-2,93%

Roco Finance (ROCO) Nədir?

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Roco Finance (ROCO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Roco Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Roco Finance (ROCO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Roco Finance (ROCO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Roco Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Roco Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ROCO Aktivindən Yerli Valyutalara

Roco Finance (ROCO) Tokenomikası

Roco Finance (ROCO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ROCO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Roco Finance (ROCO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Roco Finance (ROCO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ROCO qiyməti 0,00802754 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ROCO / USD cari qiyməti nədir?
ROCO / USD cari qiyməti $ 0,00802754 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Roco Finance üçün bazar dəyəri nədir?
ROCO üçün bazar dəyəri $ 750,83K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ROCO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ROCO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 93,50M USD təşkil edir.
ROCO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ROCO ATH qiyməti olan 6,32 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ROCO qiyməti (ATL) nədir?
ROCO ATL qiyməti olan 0,00669942 USD dəyərinə endi.
ROCO ticarət həcmi nədir?
ROCO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ROCO bu il daha da yüksələcək?
ROCO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ROCO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:23:59 (UTC+8)

Roco Finance (ROCO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

