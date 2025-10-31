Bugünkü canlı Roadmap Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RDMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RDMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Roadmap Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RDMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RDMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Roadmap Coin Logosu

Roadmap Coin Qiyməti (RDMP)

Siyahıya alınmadı

1 RDMP / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-5,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Roadmap Coin (RDMP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:00:58 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,50%

-5,60%

-7,70%

-7,70%

Roadmap Coin (RDMP) canlı qiyməti --. RDMP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RDMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RDMP son bir saat ərzində +0,50%, 24 saat ərzində -5,60% və son 7 gündə isə -7,70% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Roadmap Coin (RDMP) Bazar Məlumatları

$ 8,67K
$ 8,67K$ 8,67K

--
----

$ 8,67K
$ 8,67K$ 8,67K

999,76M
999,76M 999,76M

999.761.852,0453665
999.761.852,0453665 999.761.852,0453665

Roadmap Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,67K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RDMP üzrə dövriyyədə olan təklif 999,76M, ümumi təklif isə 999761852.0453665 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,67K təşkil edir.

Roadmap Coin (RDMP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Roadmap Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Roadmap Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Roadmap Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Roadmap Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,60%
30 Gün$ 0-26,67%
60 Gün$ 0-42,64%
90 Gün$ 0--

Roadmap Coin (RDMP) Nədir?

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Roadmap Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Roadmap Coin (RDMP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Roadmap Coin (RDMP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Roadmap Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Roadmap Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RDMP Aktivindən Yerli Valyutalara

Roadmap Coin (RDMP) Tokenomikası

Roadmap Coin (RDMP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RDMP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Roadmap Coin (RDMP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Roadmap Coin (RDMP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RDMP qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RDMP / USD cari qiyməti nədir?
RDMP / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Roadmap Coin üçün bazar dəyəri nədir?
RDMP üçün bazar dəyəri $ 8,67K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RDMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RDMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,76M USD təşkil edir.
RDMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RDMP ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RDMP qiyməti (ATL) nədir?
RDMP ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
RDMP ticarət həcmi nədir?
RDMP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RDMP bu il daha da yüksələcək?
RDMP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RDMP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:00:58 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

