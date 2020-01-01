RivusDAO (RIVUS) Tokenomikası
RivusDAO (RIVUS) Məlumatları
RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector.
RivusDAO (RIVUS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
RivusDAO (RIVUS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
RivusDAO (RIVUS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
RivusDAO (RIVUS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum RIVUS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
RIVUS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq RIVUS tokenomikasını başa düşdünüzsə, RIVUS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
RIVUS Qiymət Proqnozu
RIVUS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? RIVUS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.