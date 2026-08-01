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Bugünkü canlı River Pts qiyməti 0,00185335 USD təşkil edir.RIVER PTS bazar həddi 1.560.876 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində RIVER PTS - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı River Pts qiyməti 0,00185335 USD təşkil edir.RIVER PTS bazar həddi 1.560.876 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində RIVER PTS - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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River Pts Qiyməti (RIVER PTS)

Siyahıya alınmadı

1 RIVER PTS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00185343
$0,00185343$0,00185343
-0,01%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
River Pts (RIVER PTS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 03:34:06 (UTC+8)

River Pts bugünkü qiyməti

Bu gün canlı River Pts (RIVER PTS) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,98% dəyişkənlik ilə $ 0,00185335 təşkil edir. Cari RIVER PTS - USD konvertasiya dərəcəsi RIVER PTS üzrə $ 0,00185335 təşkil edir.

River Pts hazırda $ 1.560.876 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 842,19M RIVER PTS dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində RIVER PTS bazar aktivliyini əks etdirən $ 0,00182248 (aşağı) və $ 0,00209551 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0,0476517, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində RIVER PTS son bir saatda +0,00% və son 7 gündə +12,22% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 568,30 səviyyəsinə çatıb.

River Pts (RIVER PTS) Bazar Məlumatları

$ 1,56M
$ 1,56M$ 1,56M

$ 568,30
$ 568,30$ 568,30

$ 1,56M
$ 1,56M$ 1,56M

842,19M
842,19M 842,19M

878.411.916,7573576
878.411.916,7573576 878.411.916,7573576

River Pts üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,56M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 568,30 təşkil edir. RIVER PTS üzrə dövriyyədə olan təklif 842,19M, ümumi təklif isə 878411916.7573576 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,56M təşkil edir.

River Pts qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00182248
$ 0,00182248$ 0,00182248
24 saat Aşağı
$ 0,00209551
$ 0,00209551$ 0,00209551
24 saat Yüksək

$ 0,00182248
$ 0,00182248$ 0,00182248

$ 0,00209551
$ 0,00209551$ 0,00209551

$ 0,0476517
$ 0,0476517$ 0,0476517

$ 0
$ 0$ 0

+0,00%

-0,97%

+12,22%

+12,22%

River Pts (RIVER PTS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində River Pts / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə River Pts / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0002374969.
Son 60 gündə River Pts / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008102727.
Son 90 gündə River Pts / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000000171337505086.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,97%
30 Gün$ +0,0002374969+12,81%
60 Gün$ -0,0008102727-43,71%
90 Gün$ -0,0000000171337505086-0,00%

River Pts üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün River Pts (RIVER PTS) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, RIVER PTS üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün River Pts (RIVER PTS) qiymət proqnozu

2040-cı ildə River Pts qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
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River Pts (RIVER PTS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kateqoriya :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: River Pts Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 03:34:06 (UTC+8)

River Pts (RIVER PTS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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