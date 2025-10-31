Bugünkü canlı Ricky The Raccoon qiyməti 0,0000464 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RICKY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RICKY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ricky The Raccoon qiyməti 0,0000464 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RICKY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RICKY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RICKY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RICKY Qiymət Məlumatları

RICKY Rəsmi Veb-saytı

RICKY Tokenomikası

RICKY Qiymət Proqnozu

Ricky The Raccoon Logosu

Ricky The Raccoon Qiyməti (RICKY)

1 RICKY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,20%1D
Ricky The Raccoon (RICKY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:22:42 (UTC+8)

Ricky The Raccoon (RICKY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00004489
$ 0,00004489$ 0,00004489
24 saat Aşağı
$ 0,00004873
$ 0,00004873$ 0,00004873
24 saat Yüksək

$ 0,00004489
$ 0,00004489$ 0,00004489

$ 0,00004873
$ 0,00004873$ 0,00004873

$ 0,00478606
$ 0,00478606$ 0,00478606

$ 0,00004178
$ 0,00004178$ 0,00004178

-0,36%

-4,28%

-6,81%

-6,81%

Ricky The Raccoon (RICKY) canlı qiyməti $0,0000464. RICKY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00004489 və ən yüksək $ 0,00004873 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RICKY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00478606, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00004178 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RICKY son bir saat ərzində -0,36%, 24 saat ərzində -4,28% və son 7 gündə isə -6,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ricky The Raccoon (RICKY) Bazar Məlumatları

$ 46,51K
$ 46,51K$ 46,51K

--
----

$ 46,51K
$ 46,51K$ 46,51K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Ricky The Raccoon üzrə cari Bazar Dəyəri $ 46,51K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RICKY üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 46,51K təşkil edir.

Ricky The Raccoon (RICKY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Ricky The Raccoon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Ricky The Raccoon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000172075.
Son 60 gündə Ricky The Raccoon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000250946.
Son 90 gündə Ricky The Raccoon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005439004387452674.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,28%
30 Gün$ -0,0000172075-37,08%
60 Gün$ -0,0000250946-54,08%
90 Gün$ -0,0005439004387452674-92,13%

Ricky The Raccoon (RICKY) Nədir?

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Ricky The Raccoon (RICKY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Ricky The Raccoon Qiymət Proqnozu (USD)

Ricky The Raccoon (RICKY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ricky The Raccoon (RICKY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ricky The Raccoon üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ricky The Raccoon qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RICKY Aktivindən Yerli Valyutalara

Ricky The Raccoon (RICKY) Tokenomikası

Ricky The Raccoon (RICKY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RICKY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Ricky The Raccoon (RICKY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Ricky The Raccoon (RICKY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RICKY qiyməti 0,0000464 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RICKY / USD cari qiyməti nədir?
RICKY / USD cari qiyməti $ 0,0000464 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ricky The Raccoon üçün bazar dəyəri nədir?
RICKY üçün bazar dəyəri $ 46,51K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RICKY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RICKY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
RICKY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RICKY ATH qiyməti olan 0,00478606 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RICKY qiyməti (ATL) nədir?
RICKY ATL qiyməti olan 0,00004178 USD dəyərinə endi.
RICKY ticarət həcmi nədir?
RICKY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RICKY bu il daha da yüksələcək?
RICKY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RICKY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:22:42 (UTC+8)

Ricky The Raccoon (RICKY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

