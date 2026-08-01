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Bugünkü canlı RIBBIT ZYGO THE FROG qiyməti 0 USD təşkil edir.RIBBIT bazar həddi 71.845 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində RIBBIT - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı RIBBIT ZYGO THE FROG qiyməti 0 USD təşkil edir.RIBBIT bazar həddi 71.845 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində RIBBIT - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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RIBBIT ZYGO THE FROG Qiyməti (RIBBIT)

Siyahıya alınmadı

1 RIBBIT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00007236
$0,00007236$0,00007236
+7,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 03:30:54 (UTC+8)

RIBBIT ZYGO THE FROG bugünkü qiyməti

Bu gün canlı RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) qiyməti son 24 saat ərzində olan 6,17% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari RIBBIT - USD konvertasiya dərəcəsi RIBBIT üzrə $ 0 təşkil edir.

RIBBIT ZYGO THE FROG hazırda $ 71.845 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 999,97M RIBBIT dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində RIBBIT bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində RIBBIT son bir saatda +1,65% və son 7 gündə -6,73% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.

RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) Bazar Məlumatları

$ 71,85K
$ 71,85K$ 71,85K

--
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$ 71,85K
$ 71,85K$ 71,85K

999,97M
999,97M 999,97M

999.970.984,135975
999.970.984,135975 999.970.984,135975

RIBBIT ZYGO THE FROG üzrə cari Bazar Dəyəri $ 71,85K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RIBBIT üzrə dövriyyədə olan təklif 999,97M, ümumi təklif isə 999970984.135975 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 71,85K təşkil edir.

RIBBIT ZYGO THE FROG qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,65%

+6,17%

-6,73%

-6,73%

RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində RIBBIT ZYGO THE FROG / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə RIBBIT ZYGO THE FROG / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə RIBBIT ZYGO THE FROG / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə RIBBIT ZYGO THE FROG / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+6,17%
30 Gün$ 0-53,11%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

RIBBIT ZYGO THE FROG üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, RIBBIT üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) qiymət proqnozu

2040-cı ildə RIBBIT ZYGO THE FROG qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
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RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kateqoriya :

Frog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: RIBBIT ZYGO THE FROG Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 03:30:54 (UTC+8)

RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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