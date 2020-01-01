Rhino Ninja (RHINO) Tokenomikası
In the evolving blockchain universe, $RHINO stands as a symbol of strength, wisdom, and resilience. Rhino Ninja, a timeless guardian devoted to justice and harmony, $RHINO embodies the mission of safeguarding and advancing blockchain technology. Guided by the vision of Satoshi, Rhino Ninja transcends timelines, protecting the decentralized ecosystem while empowering its growth. His unmatched strength and profound wisdom are wholly devoted to a singular mission: safeguarding the blockchain’s evolution and protecting the harmony of the blockchain universe. Wherever injustice threatens and chaos looms, Rhino Ninja rises to restore peace and uphold justice. He is the unyielding guardian, a beacon of hope in turbulent times.
Rhino Ninja (RHINO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Rhino Ninja (RHINO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Rhino Ninja (RHINO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Rhino Ninja (RHINO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum RHINO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
RHINO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
