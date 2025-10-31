Bugünkü canlı Retail DAO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RETAIL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RETAIL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Retail DAO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RETAIL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RETAIL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Retail DAO Logosu

Retail DAO Qiyməti (RETAIL)

Siyahıya alınmadı

1 RETAIL / USD Canlı Qiyməti:

$0,00098443
-0,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
Retail DAO (RETAIL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:22:13 (UTC+8)

Retail DAO (RETAIL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 0,00157166
$ 0
-0,28%

-0,22%

-1,85%

-1,85%

Retail DAO (RETAIL) canlı qiyməti --. RETAIL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RETAIL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00157166, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RETAIL son bir saat ərzində -0,28%, 24 saat ərzində -0,22% və son 7 gündə isə -1,85% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Retail DAO (RETAIL) Bazar Məlumatları

$ 716,59K
--
$ 983,79K
728,40M
1.000.000.000,0
Retail DAO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 716,59K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RETAIL üzrə dövriyyədə olan təklif 728,40M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 983,79K təşkil edir.

Retail DAO (RETAIL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Retail DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Retail DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Retail DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Retail DAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,22%
30 Gün$ 0+0,26%
60 Gün$ 0-29,31%
90 Gün$ 0--

Retail DAO (RETAIL) Nədir?

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Retail DAO (RETAIL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Retail DAO Qiymət Proqnozu (USD)

Retail DAO (RETAIL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Retail DAO (RETAIL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Retail DAO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Retail DAO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RETAIL Aktivindən Yerli Valyutalara

Retail DAO (RETAIL) Tokenomikası

Retail DAO (RETAIL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RETAIL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Retail DAO (RETAIL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Retail DAO (RETAIL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RETAIL qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RETAIL / USD cari qiyməti nədir?
RETAIL / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Retail DAO üçün bazar dəyəri nədir?
RETAIL üçün bazar dəyəri $ 716,59K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RETAIL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RETAIL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 728,40M USD təşkil edir.
RETAIL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RETAIL ATH qiyməti olan 0,00157166 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RETAIL qiyməti (ATL) nədir?
RETAIL ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
RETAIL ticarət həcmi nədir?
RETAIL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RETAIL bu il daha da yüksələcək?
RETAIL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RETAIL qiymət proqnozuna baxın.
Retail DAO (RETAIL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

