Bugünkü canlı RegularEverydayNormalCoin qiyməti 0,00028949 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RENC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RENC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RENC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RENC Qiymət Məlumatları

RENC Rəsmi Veb-saytı

RENC Tokenomikası

RENC Qiymət Proqnozu

RegularEverydayNormalCoin Logosu

RegularEverydayNormalCoin Qiyməti (RENC)

Siyahıya alınmadı

1 RENC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00028949
$0,00028949$0,00028949
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
RegularEverydayNormalCoin (RENC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:21:32 (UTC+8)

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00034754
$ 0,00034754$ 0,00034754

$ 0,00025473
$ 0,00025473$ 0,00025473

--

--

-0,34%

-0,34%

RegularEverydayNormalCoin (RENC) canlı qiyməti $0,00028949. RENC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RENC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00034754, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00025473 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RENC son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -0,34% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Bazar Məlumatları

$ 121,59K
$ 121,59K$ 121,59K

--
----

$ 121,59K
$ 121,59K$ 121,59K

420,00M
420,00M 420,00M

420.000.000,0
420.000.000,0 420.000.000,0

RegularEverydayNormalCoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 121,59K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RENC üzrə dövriyyədə olan təklif 420,00M, ümumi təklif isə 420000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 121,59K təşkil edir.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində RegularEverydayNormalCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə RegularEverydayNormalCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000133458.
Son 60 gündə RegularEverydayNormalCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000023841.
Son 90 gündə RegularEverydayNormalCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +0,0000133458+4,61%
60 Gün$ +0,0000023841+0,82%
90 Gün$ 0--

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Nədir?

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

RegularEverydayNormalCoin Qiymət Proqnozu (USD)

RegularEverydayNormalCoin (RENC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? RegularEverydayNormalCoin (RENC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? RegularEverydayNormalCoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

RegularEverydayNormalCoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RENC Aktivindən Yerli Valyutalara

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Tokenomikası

RegularEverydayNormalCoin (RENC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RENC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: RegularEverydayNormalCoin (RENC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü RegularEverydayNormalCoin (RENC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RENC qiyməti 0,00028949 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RENC / USD cari qiyməti nədir?
RENC / USD cari qiyməti $ 0,00028949 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
RegularEverydayNormalCoin üçün bazar dəyəri nədir?
RENC üçün bazar dəyəri $ 121,59K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RENC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RENC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 420,00M USD təşkil edir.
RENC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RENC ATH qiyməti olan 0,00034754 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RENC qiyməti (ATL) nədir?
RENC ATL qiyməti olan 0,00025473 USD dəyərinə endi.
RENC ticarət həcmi nədir?
RENC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RENC bu il daha da yüksələcək?
RENC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RENC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:21:32 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

