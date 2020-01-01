Real MXN (MXNE) Tokenomikası

Real MXN (MXNE) Tokenomikası

Real MXN (MXNE) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Real MXN (MXNE) Məlumatları

Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy.

MXNe is used for

  • Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity.
  • Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure.

MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.

Rəsmi Veb-sayt:
https://brale.xyz/stablecoins/MXNe

Real MXN (MXNE) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Real MXN (MXNE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 76,80K
$ 76,80K$ 76,80K
Ümumi Təchizat:
$ 1,43M
$ 1,43M$ 1,43M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 1,43M
$ 1,43M$ 1,43M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 76,80K
$ 76,80K$ 76,80K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,067532
$ 0,067532$ 0,067532
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,02496541
$ 0,02496541$ 0,02496541
Cari Qiymət:
$ 0,053741
$ 0,053741$ 0,053741

Real MXN (MXNE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Real MXN (MXNE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MXNE token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

MXNE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq MXNE tokenomikasını başa düşdünüzsə, MXNE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

MXNE Qiymət Proqnozu

MXNE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MXNE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.