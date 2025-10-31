Bugünkü canlı Real GEM Token qiyməti 11,33 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GEM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GEM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Real GEM Token qiyməti 11,33 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GEM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GEM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GEM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GEM Qiymət Məlumatları

GEM Rəsmi Veb-saytı

GEM Tokenomikası

GEM Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Real GEM Token Logosu

Real GEM Token Qiyməti (GEM)

Siyahıya alınmadı

1 GEM / USD Canlı Qiyməti:

$11,33
$11,33$11,33
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Real GEM Token (GEM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:21:10 (UTC+8)

Real GEM Token (GEM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12,24
$ 12,24$ 12,24

$ 9,97
$ 9,97$ 9,97

--

--

+2,85%

+2,85%

Real GEM Token (GEM) canlı qiyməti $11,33. GEM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GEM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 12,24, ən aşağı qiyməti isə $ 9,97 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GEM son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +2,85% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Real GEM Token (GEM) Bazar Məlumatları

$ 2,56M
$ 2,56M$ 2,56M

--
----

$ 2,56M
$ 2,56M$ 2,56M

225,65K
225,65K 225,65K

225.653,7235410892
225.653,7235410892 225.653,7235410892

Real GEM Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,56M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GEM üzrə dövriyyədə olan təklif 225,65K, ümumi təklif isə 225653.7235410892 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,56M təşkil edir.

Real GEM Token (GEM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Real GEM Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Real GEM Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,3063382740.
Son 60 gündə Real GEM Token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0278842630.
Son 90 gündə Real GEM Token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,252305863502418.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,3063382740-2,70%
60 Gün$ +0,0278842630+0,25%
90 Gün$ +0,252305863502418+2,28%

Real GEM Token (GEM) Nədir?

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Real GEM Token (GEM) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Real GEM Token Qiymət Proqnozu (USD)

Real GEM Token (GEM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Real GEM Token (GEM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Real GEM Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Real GEM Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GEM Aktivindən Yerli Valyutalara

Real GEM Token (GEM) Tokenomikası

Real GEM Token (GEM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GEM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Real GEM Token (GEM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Real GEM Token (GEM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GEM qiyməti 11,33 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GEM / USD cari qiyməti nədir?
GEM / USD cari qiyməti $ 11,33 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Real GEM Token üçün bazar dəyəri nədir?
GEM üçün bazar dəyəri $ 2,56M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GEM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GEM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 225,65K USD təşkil edir.
GEM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GEM ATH qiyməti olan 12,24 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GEM qiyməti (ATL) nədir?
GEM ATL qiyməti olan 9,97 USD dəyərinə endi.
GEM ticarət həcmi nədir?
GEM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GEM bu il daha da yüksələcək?
GEM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GEM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:21:10 (UTC+8)

Real GEM Token (GEM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.647,28
$109.647,28$109.647,28

+1,80%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,92
$3.830,92$3.830,92

+1,51%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03142
$0,03142$0,03142

+25,42%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,15
$185,15$185,15

+0,03%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,92
$3.830,92$3.830,92

+1,51%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.647,28
$109.647,28$109.647,28

+1,80%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,15
$185,15$185,15

+0,03%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4817
$2,4817$2,4817

+1,13%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18448
$0,18448$0,18448

+2,10%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00980
$0,00980$0,00980

-2,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002553
$0,0002553$0,0002553

+308,48%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0045666
$0,0045666$0,0045666

+4.974,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0595
$0,0595$0,0595

+1.759,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031900
$0,0000000000000000000000031900$0,0000000000000000000000031900

+538,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27481
$0,27481$0,27481

+121,46%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037555
$0,037555$0,037555

+101,69%