Bugünkü canlı Real Estate Crypto Crowfunding qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RECC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RECC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Real Estate Crypto Crowfunding Logosu

Real Estate Crypto Crowfunding Qiyməti (RECC)

Siyahıya alınmadı

1 RECC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00091909
$0,00091909$0,00091909
-18,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:20:55 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0,00113902
$ 0,00113902$ 0,00113902
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00113902
$ 0,00113902$ 0,00113902

$ 0,00367015
$ 0,00367015$ 0,00367015

$ 0
$ 0$ 0

-0,88%

-18,19%

-53,05%

-53,05%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) canlı qiyməti --. RECC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0,00113902 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RECC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00367015, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RECC son bir saat ərzində -0,88%, 24 saat ərzində -18,19% və son 7 gündə isə -53,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Bazar Məlumatları

$ 801,47K
$ 801,47K$ 801,47K

--
----

$ 893,38K
$ 893,38K$ 893,38K

872,02M
872,02M 872,02M

972.021.514,0374897
972.021.514,0374897 972.021.514,0374897

Real Estate Crypto Crowfunding üzrə cari Bazar Dəyəri $ 801,47K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RECC üzrə dövriyyədə olan təklif 872,02M, ümumi təklif isə 972021514.0374897 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 893,38K təşkil edir.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Real Estate Crypto Crowfunding / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000204208771863689.
Son 30 gündə Real Estate Crypto Crowfunding / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Real Estate Crypto Crowfunding / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Real Estate Crypto Crowfunding / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000204208771863689-18,19%
30 Gün$ 0-65,71%
60 Gün$ 0-58,73%
90 Gün$ 0--

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Nədir?

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Real Estate Crypto Crowfunding Qiymət Proqnozu (USD)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Real Estate Crypto Crowfunding üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Real Estate Crypto Crowfunding qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RECC Aktivindən Yerli Valyutalara

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Tokenomikası

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RECC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RECC qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RECC / USD cari qiyməti nədir?
RECC / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Real Estate Crypto Crowfunding üçün bazar dəyəri nədir?
RECC üçün bazar dəyəri $ 801,47K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RECC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RECC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 872,02M USD təşkil edir.
RECC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RECC ATH qiyməti olan 0,00367015 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RECC qiyməti (ATL) nədir?
RECC ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
RECC ticarət həcmi nədir?
RECC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RECC bu il daha da yüksələcək?
RECC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RECC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:20:55 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

