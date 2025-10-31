Bugünkü canlı REAL ESMATE by Virtuals qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EMATE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EMATE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı REAL ESMATE by Virtuals qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EMATE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EMATE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 EMATE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00012484
$0,00012484$0,00012484
-8,90%1D
USD
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Canlı Qiymət Qrafiki
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,78%

-8,98%

+47,07%

+47,07%

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) canlı qiyməti --. EMATE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EMATE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EMATE son bir saat ərzində +1,78%, 24 saat ərzində -8,98% və son 7 gündə isə +47,07% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Bazar Məlumatları

$ 80,86K
$ 80,86K$ 80,86K

--
----

$ 124,84K
$ 124,84K$ 124,84K

647,69M
647,69M 647,69M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

REAL ESMATE by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 80,86K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. EMATE üzrə dövriyyədə olan təklif 647,69M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 124,84K təşkil edir.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində REAL ESMATE by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə REAL ESMATE by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə REAL ESMATE by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə REAL ESMATE by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,98%
30 Gün$ 0+9,02%
60 Gün$ 0-32,69%
90 Gün$ 0--

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Nədir?

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

REAL ESMATE by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? REAL ESMATE by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

REAL ESMATE by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EMATE Aktivindən Yerli Valyutalara

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Tokenomikası

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EMATE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EMATE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EMATE / USD cari qiyməti nədir?
EMATE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
REAL ESMATE by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
EMATE üçün bazar dəyəri $ 80,86K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EMATE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EMATE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 647,69M USD təşkil edir.
EMATE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EMATE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EMATE qiyməti (ATL) nədir?
EMATE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
EMATE ticarət həcmi nədir?
EMATE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
EMATE bu il daha da yüksələcək?
EMATE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EMATE qiymət proqnozuna baxın.
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

